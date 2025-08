Corpo é encontrado em rio e suspeita é que vítima seja jovem de 18 anos desaparecido em SC Segundo os bombeiros, jovem teria pulado para nadar e não conseguiu retornar à margem; identidade será confirmada pelo Instituto Geral... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 06/08/2025 - 06h57 ) twitter

Um corpo foi encontrado no Rio Mampituba, na cidade de Passos de Torres, no Sul de Santa Catarina, na tarde desta terça-feira (5). De acordo com os bombeiros, as características indicam que a vítima pode ser o jovem de 18 anos que desapareceu na noite de segunda-feira (4). A localização ocorreu por volta das 16h, quando os mergulhadores encontraram o cadáver próximo à ponte pênsil, ponto onde o rapaz havia sido visto pela última vez.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

