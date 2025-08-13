Corpo é encontrado enterrado em área de mata em Chapecó Polícia investiga se vítima é homem desaparecido; local foi isolado para perícia ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 13/08/2025 - 06h57 ) twitter

Na tarde desta terça-feira (12), por volta das 17h30, a PM (Polícia Militar) localizou um corpo enterrado em uma área de mata no bairro São Pedro, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A suspeita é de que a vítima seja um homem que estava desaparecido, mas a identidade ainda não foi confirmada oficialmente.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

