Corpo é encontrado enterrado em área de mata em Chapecó

Polícia investiga se vítima é homem desaparecido; local foi isolado para perícia

ND Mais|Do R7

Na tarde desta terça-feira (12), por volta das 17h30, a PM (Polícia Militar) localizou um corpo enterrado em uma área de mata no bairro São Pedro, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A suspeita é de que a vítima seja um homem que estava desaparecido, mas a identidade ainda não foi confirmada oficialmente.

