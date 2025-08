Corpo em decomposição é encontrado após vizinhos sentirem cheiro estranho em SC Corpo foi encontrado nessa sexta-feira (1), em uma casa na cidade de Araranguá, no Extremo Sul ND Mais|Do R7 02/08/2025 - 23h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 23h57 ) twitter

Bombeiros militares encontraram um corpo em avançado estado de decomposição no interior de uma casa em Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada no final da tarde dessa sexta-feira (1º), no bairro Urussanguinha. Trata-se de um homem, cuja identidade ainda não foi confirmada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, vizinhos relataram um odor forte vindo do imóvel. “Ao chegar ao local, a guarnição identificou um odor característico de decomposição e, diante da ausência de resposta aos chamamentos verbais, procedeu com a entrada forçada na edificação”, relataram os bombeiros.

