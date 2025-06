Corpo em estado avançado de decomposição é achado em leito de rio de SC O corpo foi localizado no bairro Fragosos, em Concórdia, na quinta-feira (12); Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência... ND Mais|Do R7 13/06/2025 - 22h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 22h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um corpo em decomposição foi localizado no leito de um rio em Concórdia, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência por volta das 10h50 desta quinta-feira (12), no bairro Fragosos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso intrigante.

Leia Mais em ND Mais:

Internado em Joinville, homem deixa UTI e emociona esposa com gesto romântico

Marca Sebrae é uma das mais valiosas do Brasil

VÍDEO: Após ser rejeitado em palco de show sertanejo, homem mata ex no Dia dos Namorados