Corpo encontrado em carro submerso no Rio Itajaí-Mirim é de moradora de Brusque

O corpo encontrado em um carro no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, foi identificado como Silene Aparecida Corrêa, de 57 anos, no início da tarde desta segunda-feira (26). A vítima conduzia um Fiat Siena de cor prata, quando caiu no rio próximo à Ponte dos Bombeiros, no Centro da cidade, na noite de domingo (25).

