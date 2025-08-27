Corpos aquecidos e laudo pendente: por que morte de casal em motel de SC segue sem resposta
Nesta terça-feira (26), Polícia Civil reforçou a tese de que Ana Carolina da Silva, de 41 anos, e Jefferson Sagaz, de 37, foram vítimas...
Duas semanas depois, o que provocou a morte do casal achado morto em motel na Grande Florianópolis ainda é um mistério para as autoridades de segurança. Nesta terça-feira (26), a Polícia Civil de Santa Catarina emitiu uma nota afirmando que a principal hipótese continua sendo a de morte acidental, mas que o laudo com exames complementares ainda não foi concluído.
Para entender todos os detalhes desse caso intrigante
