Corpos aquecidos e laudo pendente: por que morte de casal em motel de SC segue sem resposta Nesta terça-feira (26), Polícia Civil reforçou a tese de que Ana Carolina da Silva, de 41 anos, e Jefferson Sagaz, de 37, foram vítimas... ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 11h11 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Duas semanas depois, o que provocou a morte do casal achado morto em motel na Grande Florianópolis ainda é um mistério para as autoridades de segurança. Nesta terça-feira (26), a Polícia Civil de Santa Catarina emitiu uma nota afirmando que a principal hipótese continua sendo a de morte acidental, mas que o laudo com exames complementares ainda não foi concluído.

Para entender todos os detalhes desse caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Confusão por aluguel termina em tiroteio em rua movimentada na Grande Florianópolis

Cerca de 2 toneladas de peixes mortos são retirados de rio em SC após contaminação

Carne na frigideira e ossos: homem é preso em SC suspeito de cozinhar cães e gatos em casa