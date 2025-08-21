Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Corpos de aventureiro e de tia que morreram no Chile chegam ao Brasil para velório em SC

Alex Tibola, conhecido pela volta ao mundo em uma Honda Pop 100, e a advogada Liane Tibola morreram em acidente de moto no Chile

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Os corpos de Alex Tibola, 35 anos, e de sua tia, a advogada Liane Tibola, mortos em um acidente de trânsito no Chile, devem chegar a Florianópolis na manhã desta quinta-feira (21). O sepultamento está previsto para acontecer de sexta (22) para sábado (23), em Maravilha, no Oeste catarinense.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.