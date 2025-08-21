Corpos de aventureiro e de tia que morreram no Chile chegam ao Brasil para velório em SC
Alex Tibola, conhecido pela volta ao mundo em uma Honda Pop 100, e a advogada Liane Tibola morreram em acidente de moto no Chile
Os corpos de Alex Tibola, 35 anos, e de sua tia, a advogada Liane Tibola, mortos em um acidente de trânsito no Chile, devem chegar a Florianópolis na manhã desta quinta-feira (21). O sepultamento está previsto para acontecer de sexta (22) para sábado (23), em Maravilha, no Oeste catarinense.
