Corredor exclusivo para ônibus passa a operar na Beira-mar Norte de Florianópolis

Quem utilizou o transporte público de Florianópolis, nesta sexta-feira (27), percebeu que o corredor de ônibus da avenida Beira-mar Norte começou a operar. A funcionalidade compreende as vias marginais dos três bolsões da avenida. Ao todo, são 690 metros de exclusividade em uma das regiões mais movimentadas da capital catarinense.

