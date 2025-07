Corretor de imóveis que liderou um dos maiores crimes urbanísticos em SC é condenado a 18 anos Entre os crimes urbanísticos, grupo teria criado um bairro inteiro de forma clandestina em Florianópolis, com mais de mil terrenos... ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 15/07/2025 - 09h58 ) twitter

Um corretor de imóveis acusado de liderar um dos maiores crimes urbanísticos da história de Florianópolis foi condenado a 18 anos e seis meses de prisão. A sentença, resultado de uma ação do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), atinge também a esposa e dois irmãos do réu, que receberam penas de nove a cinco anos, conforme o grau de envolvimento no esquema.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

