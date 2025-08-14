Corrida do Fogo promove experiência única na linha de chegada em Florianópolis Como parte das comemorações dos 99 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Corrida do Fogo acontece no dia 20 de setembro... ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h58 ) twitter

O CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) promove no dia 20 de setembro a 3ª Corrida do Fogo. O evento, que faz parte das comemorações de 99 anos da instituição, acontece a partir das 19h, no bolsão da Beira-Mar Continental, no bairro Estreito, em Florianópolis.

