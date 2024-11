Corrida na Beira-Mar Norte altera trânsito de Florianópolis neste fim de semana; veja mudanças Corrida na Beira-Mar Norte altera trânsito de Florianópolis neste fim de semana; veja mudanças ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 22h48 (Atualizado em 08/11/2024 - 22h48 ) twitter

Corrida na Beira-Mar Norte

A Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, terá mudanças de trânsito temporárias na manhã domingo (10). A causa é importante: será pela segurança dos atletas na 4° Corrida e Caminhada contra o Câncer.

