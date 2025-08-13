Corrida South Run Morro do Sertão tem lote promocional para a prova em outubro A corrida South Run Morro do Sertão tem lote promocional com prazo chegando ao fim nesta semana ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 05h17 (Atualizado em 13/08/2025 - 05h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A contagem regressiva já começou para quem quer participar da corrida South Run Morro do Sertão pagando menos. Nesta sexta-feira, 15 de agosto, acontece a virada de lote das inscrições, que passam de R$ 184 para R$ 214 mais taxas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante corrida!

Leia Mais em ND Mais:

HJ Conference projeta impacto econômico superior a R$ 20 milhões

Cachorro que teve tratamento negado morre um dia após prisão de ex-tutora em Joinville

Menina de 3 anos morre e família denuncia negligência em hospital de SC