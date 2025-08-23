Corridas de rua alteram trânsito em avenidas movimentadas de Florianópolis neste domingo
Fluxo de veículos será modificado entre 6h e 10h na região continental e no Sul da Ilha; veja as mudanças
Dois eventos de corrida de rua vão alterar o trânsito em Florianópolis no domingo (24). As mudanças ocorrerão no fluxo de veículos na região continental e no Sul da Ilha, entre 6h e 10h.
