Coruja rara é resgatada após colidir contra vidraça de supermercado em SC A ave, do tipo Caburé-acanelado, se chocou contra a vidraça de um supermercado em Jaraguá do Sul, mas não sofreu ferimentos grave ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h27 )

Uma coruja da espécie Caburé-acanelado (Aegolius harrisii), rara em Santa Catarina, foi resgatada nessa segunda-feira (31) em Jaraguá do Sul. O animal se chocou contra a vidraça de um supermercado no bairro Barra do Rio Cerro e foi atendido pela equipe do programa Resgate de Fauna da Fujama (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente).

