Corujão da Saúde leva exames e vacinação noturna a bairros de Chapecó; veja cronograma Unidades atenderão até às 21h em ações que visam ampliar o acesso das mulheres aos exames preventivos e à vacinação ND Mais|Do R7 20/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 19h56 )

Chapecó, no Oeste catarinense, está intensificando os cuidados com a saúde da população com a ampliação do horário de atendimento nos Centros de Saúde da Família. Até o dia 3 de junho, algumas unidades básicas de saúde vão funcionar das 8h às 21h, de acordo com um cronograma especial do Corujão de Vacinação e Preventivo.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante iniciativa de saúde em Chapecó!

