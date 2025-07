Corvette de luxo é apreendido com mais de R$ 100 mil em débitos em Balneário Camboriú Veículo de luxo estava com licenciamento vencido, multas e restrições judiciais; condutor alegou ter comprado em leilão ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 06h17 (Atualizado em 31/07/2025 - 06h17 ) twitter

Um Chevrolet Corvette 2022, avaliado em cerca de R$ 1,2 milhão, foi apreendido nesta terça-feira (29) pela Guarda Municipal de Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense. O veículo estava estacionado na Rua 3122, no centro da cidade.

