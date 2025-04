Cosplay e telão: fãs de Luigi Mangione protestam em Nova York contra pedido de pena de morte Grupo se reuniu diante do tribunal federal enquanto Luigi Mangione se declarava inocente da morte de Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare... ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 07h59 (Atualizado em 26/04/2025 - 07h59 ) twitter

Fãs leais a Luigi Mangione se reuniram do lado de fora do tribunal federal em Manhattan, protestando contra o pedido de pena de morte no julgamento do acusado pelo assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson. Mangione, de 26 anos, apresentou sua defesa nesta sexta-feira (25) usando um uniforme bege de presidiário. Ele enfrenta quatro acusações relacionadas a assassinato, perseguição e porte ilegal de arma após o ataque fatal ocorrido em 4 de dezembro.

Para saber mais sobre este protesto e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

