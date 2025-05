CPI afasta prefeito de Capivari de Baixo após suspeita de irregularidades; vice-prefeita assume Claudir Antônio de Bitencourt (PL), chefe do Executivo Municipal, manifestou-se nesta quinta-feira (15); Samira Porto tomou posse ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 00h03 (Atualizado em 16/05/2025 - 00h03 ) twitter

O prefeito de Capivari de Baixo, Claudir Antônio de Bitencourt (PL), foi afastado temporariamente da função em função de uma CPI (Comissão Parlamentar Processante) que investiga supostas irregularidades na gestão. Com isso, a vice-prefeita, Samira Porto (MDB), assume o cargo a partir desta quinta-feira (15).

Para mais detalhes sobre essa situação e as implicações políticas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

