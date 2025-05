CPI das Apostas: veja os desdobramentos após 2 meses Senadores aprovaram relatório da CPI das Apostas em 19 de março; confira os desdobramentos ND Mais|Do R7 20/05/2025 - 06h37 (Atualizado em 20/05/2025 - 06h37 ) twitter

Há exatos dois meses, no dia 19 de março de 2025, os parlamentares aprovaram o relatório final na CPI das Apostas. No documento final, constam o indiciamento de três pessoas, a previsão de criação de legislação complementar sobre as apostas, além de recomendações para órgãos públicos.

Para saber mais sobre os desdobramentos e as implicações da CPI das Apostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

