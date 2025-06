CPI das Bets: relatório pede indiciamento de Virginia por estelionato e propaganda enganosa Documento apresentado pela relatora Soraya Thronicke (Podemos-MS) propõe o indiciamento de Virginia por contrato com Esporte da Sorte... ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 10/06/2025 - 14h37 ) twitter

O relatório final da CPI das Bets, apresentado nesta terça-feira (10), pede o indiciamento de Virginia Fonseca e outros influenciadores. No documento elaborado pela relatora Soraya Thronicke (Podemos-MS), Virginia é acusada de propaganda enganosa e estelionato.

Para saber mais sobre os detalhes desse caso e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

