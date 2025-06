CPMI do INSS pode acabar como a de 8 de janeiro, alertam senadores de oposição O senador Esperidião Amin (PP-SC) afirmou que governo pode tentar dominar composição da CPMI do INSS para barrar relatório final ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 17/06/2025 - 07h56 ) twitter

O senador Esperidião Amin (PP-SC) avalia que o governo deve tentar incluir o máximo de parlamentares aliados na composição da CPMI do INSS para impedir o avanço das investigações. Em entrevista ao ND Mais, nesta segunda-feira (16), o senador afirmou que essa estratégia foi adotada pelo Planalto para barrar parte do relatório final da CPI dos atos de 8 de janeiro de 2023.

