CRECI-SC defende a sociedade e os corretores com fiscalização e rigor contra ilegalidades Com medidas rigorosas e ações preventivas, o CRECI-SC protege a sociedade e valoriza os profissionais éticos, enquanto combate práticas... ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 20h27 (Atualizado em 03/02/2025 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Santa Catarina (CRECI-SC) conseguiu inverter uma realidade histórica na área da fiscalização da profissão, uma das atribuições básicas da autarquia federal. Nos últimos três anos, pela primeira primeira vez foram autuadas mais pessoas por exercício ilegal da profissão do que profissionais credenciados. De 2022 a 2024, o número total de fiscalizados chegou a 125.445, com 4.988 clandestinos autuados, contra 3.478 credenciados que receberam autuações.

Saiba mais sobre as ações do CRECI-SC e como elas impactam a sociedade consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Câmera camuflada em caixa eletrônico levanta suspeita e polícia descobre fraude em SC

Onda de calor de até 43°C atua como ‘enorme fogueira’ e traz riscos de temporais para SC

Com dois aumentos salariais em 2025, vereadores precisam mostrar trabalho em Florianópolis