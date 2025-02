CRECI-SC, OAB-SC e Fiesc tentam reverter aumentos excessivos nas taxas dos cartórios O aumento de até 1.800% nas taxas cartorárias impacta diretamente o mercado imobiliário, e entidades do setor unem forças para buscar... ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h27 ) twitter

Um dos principais debates no mercado imobiliário em 2024 foi sobre o excessivo aumento das taxas dos cartórios, que chegaram a mais de 200% em alguns casos. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI/SC) alertou para as consequências da decisão, ainda antes do dia em que a lei aprovada na Assembleia Legislativa entrou em vigor, ironicamente, em 1º de abril. O projeto foi apresentado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC).

Saiba mais sobre essa importante discussão e suas implicações no mercado acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

