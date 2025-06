Creci-SC traz especialistas para evento gratuito destinado a corretoras de imóveis de Joinville Iara Migon e Izabel Maestrelli falam sobre suas experiências e os segredos das corretoras que conquistam o sucesso no competitivo mercado... ND Mais|Do R7 11/06/2025 - 07h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 07h36 ) twitter

O Creci-SC (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina) promove um evento gratuito especialmente para as mulheres de Joinville e região, nesta quarta-feira (11), às 14h30h, no edifício comercial Le Pont, sede da Irineu Imóveis, na rua 9 de Março, 317, 10º andar, no Centro.

