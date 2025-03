Crédito consignado CLT inicia nesta sexta; veja quem tem direito Novo programa do governo federal permite migrar dívidas para linha de crédito consignado CLT com juros mais baixos pela Carteira de... ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h06 ) twitter

Cidadãos já podem aderir ao Crédito do Trabalhador a partir desta sexta-feira (21) pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O novo programa do governo federal promete reduzir o endividamento ao oferecer uma opção de crédito consignado CLT com juros mais baixos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre quem tem direito a esse novo benefício!

