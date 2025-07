Crescimento econômico no Sul de SC surpreende mesmo com cenário nacional instável Apesar da alta dos juros e da crise nacional, pesquisa divulgada pela Acic demostra crescimento em 6 dos 8 principais tópicos analisados... ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 04h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 04h57 ) twitter

O Sul do estado de Santa Catarina apresentou, de forma positiva, um crescimento na atividade econômica até o mês de julho deste ano. Conforme dados do Boletim de Conjuntura Econômica, dos oito principais tópicos analisados com base em informações oficiais, seis registraram variações favoráveis.

Para mais detalhes sobre esse crescimento surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

