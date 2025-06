Criança ameaçada com facão em SC já dormiu em área de mata por medo do tio, denunciam vizinhos Menino sofreu ferimentos leves, mas conseguiu fugir e pedir ajuda de vizinhos em Três Barras ND Mais|Do R7 08/06/2025 - 20h15 (Atualizado em 08/06/2025 - 20h15 ) twitter

Uma criança foi ameaçada de morte pelo próprio tio na tarde desse sábado (7), em Três Barras, no Planalto Norte catarinense. Com um facão, o homem tentou acertar o menino, que foi levemente ferido nas nádegas antes de conseguir fugir. A criança pediu ajuda a uma vizinha, que denunciou o caso por meio de mensagens no WhatsApp na Rede de Vizinhos.

