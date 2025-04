Criança baleada em SC está internada em estado grave em Joinville Vítima foi transferida após ser atingida por disparos em Major Vieira; criança baleada tem apenas 7 anos ND Mais|Do R7 28/04/2025 - 22h20 (Atualizado em 28/04/2025 - 22h20 ) twitter

A criança baleada em Major Vieira, no Planalto Norte de Santa Catarina, foi transferida para o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, em Joinville. O crime aconteceu na noite de domingo (27), por volta das 20h, segundo a PM (Polícia Militar). De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital Infantil, a vítima, de 7 anos, está em cuidados intensivos, mas a família não autorizou que mais detalhes fossem repassados à imprensa. Durante a transferência para Joinville, de acordo com o portal JMais, a criança baleada precisou receber atendimento em Mafra, por conta da gravidade do estado de saúde.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso trágico.

