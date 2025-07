Criança brinca com isqueiro e provoca incêndio em casa no Litoral de SC Caso aconteceu em Navegantes; bombeiros orientam sobre riscos de objetos inflamáveis em casa ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 22h17 ) twitter

Uma casa pegou fogo em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, na última terça-feira (22) após uma criança de 3 anos ter acidentalmente colocado fogo em um colchão. O local fica no bairro Meia Praia. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o foco do incêndio já havia sido controlado pelo dono da casa e familiares quando a equipe chegou ao local. Eles utilizaram baldes com água para conter as chamas.

