Criança com autismo sofre agressão e professora é exonerada em SC Este é o segundo caso de violência envolvendo profissionais da educação infantil registrado em menos de duas semanas em Canoinhas ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 03h17 (Atualizado em 21/08/2025 - 03h17 )

ND Mais

Uma professora aposentada, recontratada como ACT (Admitida em Caráter Temporário), foi exonerada pela Prefeitura de Canoinhas, no Planalto Norte catarinense, após ser flagrada por câmeras de segurança em um episódio de agressão a uma criança com diagnóstico de autismo em um CEI. A profissional foi desligada assim que a Secretaria Municipal de Educação tomou conhecimento da conduta. O caso também foi comunicado ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil para investigação.

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

