Criança com falência intestinal em SC será transferida com urgência por decisão da Justiça

A Defensoria Pública de Santa Catarina, por meio do Núcleo Regional de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, obteve na Justiça a transferência urgente de uma criança de três anos internada desde abril no HRO (Hospital Regional do Oeste), com diagnóstico de falência intestinal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa importante decisão judicial.

