Criança de 11 anos tenta pagar pizza com Pix falso e caso vai parar na delegacia em SC

Uma tentativa de estelionato foi registrada no bairro Mineira Nova, em Criciúma, na noite de quarta-feira (4). O proprietário de uma pizzaria, na Rua Vergílio Pedroso, acionou a PM (Polícia Militar) após um menino, de 11 anos, tentar pagar pizza com Pix falso no valor de R$ 164.

Para saber todos os detalhes desse curioso caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

