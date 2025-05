Criança de 2 anos é encontrada sozinha na rua em Chapecó e pai acaba preso Pai, de 26 anos, foi preso após criança ser encontrada sozinha; ele devia mais de R$ 23 mil de pensão alimentícia ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 20h23 (Atualizado em 15/05/2025 - 20h23 ) twitter

Uma criança de aproximadamente 2 anos foi encontrada sozinha na rua em Chapecó, no Oeste catarinense, por volta das 19h20, da quarta-feira (14). O caso, que começou como um possível abandono de incapaz, terminou com a prisão do pai procurado pela Justiça.

