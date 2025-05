Criança de 4 anos é jogada do quinto andar e sobrevive apenas com arranhão; padrasto é suspeito Mãe afirma que padastro tem histórico de brincadeiras perigosas; criança jogada do quinto andar caiu em um gramado e recebeu atendimento... ND Mais|Do R7 12/05/2025 - 07h27 (Atualizado em 12/05/2025 - 07h27 ) twitter

Uma criança jogada do quinto andar de um prédio residencial em Patos de Minas (MG) sobreviveu após a queda, na tarde do último sábado (10). O principal suspeito é o padrasto, de 25 anos, detido por vizinhos e posteriormente preso pela Polícia Militar.

Saiba mais sobre este caso impressionante e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

