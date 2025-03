Criança de 4 anos fica com cabeça presa em lugar ‘inusitado’ e mobiliza bombeiros em SC Criança ficou com a cabeça presa no guarda corpo da escada da própria casa em Mafra ND Mais|Do R7 15/03/2025 - 16h25 (Atualizado em 15/03/2025 - 16h25 ) twitter

Uma criança de apenas 4 anos ficou com a cabeça presa em um guarda corpo de escada em Mafra, no Planalto Norte do estado, nesta sexta-feira (14). O caso, que aconteceu no bairro Vista Alegre, mobilizou os bombeiros militares por volta das 18h.

