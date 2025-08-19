Criança de 4 anos morre com hematomas no corpo em Florianópolis e mãe é presa por homicídio Médicos tentaram reanimar o menino por cerca de uma hora após ele ser levado ao hospital pelos vizinhos, já sem vida ND Mais|Do R7 18/08/2025 - 23h57 (Atualizado em 18/08/2025 - 23h57 ) twitter

Um casal foi preso na tarde de domingo (17), suspeito de matar o filho de quatro anos em Florianópolis. Segundo a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), a criança chegou ao MultiHospital, no bairro Carianos, em parada cardiorrespiratória e com hematomas em várias partes do corpo. Mesmo após ser socorrido, o menino não resistiu.

