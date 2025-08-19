Criança de 4 anos morre com hematomas no corpo em Florianópolis e mãe é presa por homicídio
Médicos tentaram reanimar o menino por cerca de uma hora após ele ser levado ao hospital pelos vizinhos, já sem vida
Um casal foi preso na tarde de domingo (17), suspeito de matar o filho de quatro anos em Florianópolis. Segundo a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), a criança chegou ao MultiHospital, no bairro Carianos, em parada cardiorrespiratória e com hematomas em várias partes do corpo. Mesmo após ser socorrido, o menino não resistiu.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico caso.
