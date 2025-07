Criança de 6 anos é atropelada em Criciúma ao atravessar rua para buscar bola Vítima foi levada ao Hospital Materno Infantil com escoriações no rosto e dores no braço ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 20h38 ) twitter

Uma criança de 6 anos de idade foi atropelada por uma moto em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. A ocorrência, atendida pelo Corpo de Bombeiros, foi registrada por volta das 20h55 dessa terça-feira (15), na Avenida Catarinense, no bairro Vila Manaus. Aos bombeiros, testemunhas relataram que o menino atravessou a rua para buscar uma bola quando cruzou na frente da moto. Já o condutor da moto permaneceu no local do acidente e relatou que tentou desviar, porém não teve tempo de realizar a manobra.

