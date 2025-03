Criança de 6 anos passa por cirurgia inédita para implante de marcapasso em SC A paciente sofreu um acidente quando tinha 3 anos e, com a realização do procedimento no diafragma, o seu sistema respiratório deve... ND Mais|Do R7 22/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 22/03/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma criança de 6 anos, que ficou tetraplégica após um acidente de trânsito aos 3 anos, passou por uma cirurgia inédita em Santa Catarina. O procedimento, realizado nessa sexta-feira (21) no Hospital Dona Helena, em Joinville, consistiu no implante de um marcapasso diafragmático, com o objetivo de dispensar o uso de ventilador mecânico.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa cirurgia inovadora e suas implicações para a saúde da criança.

Leia Mais em ND Mais:

Modelo do OnlyFans desaparecida é encontrada em beira de estrada com pernas e colunas quebradas

Avaí x Chapecoense: onde assistir, escalações e tudo sobre a grande decisão do Catarinense 2025

Deputados americanos enviam carta a Donald Trump pedindo punições a Alexandre de Moraes