Criança de 7 anos baleada nas costas deixa UTI em Joinville e tem melhora no estado de saúde Criança estava no carro da família, em Major Vieira, quando tiros foram disparados; bala atravessou a cadeirinha e a vítima acabou... ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 00h40 (Atualizado em 01/05/2025 - 00h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A criança de apenas 7 anos que foi baleada nas costas em Major Vieira, no Planalto Norte de Santa Catarina, deixou a UTI do Hospital Infantil em Joinville. A informação foi confirmada pela unidade nesta quarta-feira (30).

Para mais detalhes sobre a recuperação da criança e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Fraude no INSS: divergência de dados pode impedir devolução de dinheiro a aposentados

Casal quase morre em ataque com facão, tiro e carro incendiado em SC

Chefe que tomou Jeep de funcionária é preso pela PF; vídeo mostra mansão de luxo