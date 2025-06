Criança desaparecida é achada 6h depois a 40 km de casa sozinha em SC A criança de 10 anos brincava de bicicleta com um amigo quando desapareceu por volta das 14h30 em Caxambu do Sul, no Oeste ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 15h57 ) twitter

Uma criança desaparecida foi encontrada cerca de 6 horas depois a 40 quilômetros de casa. O menino, de apenas 10 anos, sumiu na tarde do último sábado (31), enquanto andava de bicicleta próximo de casa, na área rural de Caxambu do Sul, no Oeste de Santa Catarina. Após buscas, foi encontrado sozinho no município de Saudades.

