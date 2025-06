Criança e outras seis pessoas morrem em queda de helicóptero na Índia Conforme informado pela polícia de Uttarakhand, aeronave despencou na região do Himalaia indiano e foi completamente destruída neste... ND Mais|Do R7 15/06/2025 - 22h16 (Atualizado em 15/06/2025 - 22h16 ) twitter

Uma queda de helicóptero na Índia deixou sete pessoas mortas neste domingo (15), segundo informou o ministro-chefe do Estado, Pushkar Singh Dhami, na rede social X (antigo twitter). O acidente aconteceu na rota Shri Kedarnath Yatra, muito utilizada para chegar ao Templo de Kedarnath, na cordilheira Garhwal do Himalaia, no estado de Uttarakhand. Não há informação de sobreviventes.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

