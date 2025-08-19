Criança encontrada andando sozinha na rua estava à procura da mãe em SC
Menino, de quatro anos, estava caminhando na noite de sábado (16), por volta das 23h30, em Braço do Norte
Uma criança, de quatro anos, foi encontrada andando sozinha na noite de sábado (16), por volta das 23h30, em Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina. Um casal, que mora perto do menino, reconheceu-o e prestou apoio. Ele contou que saiu de casa para procurar pela mãe, já que estava sozinho quando acordou. O casal foi até a residência da criança e constatou que, realmente, não havia ninguém no local.
