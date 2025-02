Criança fica em estado grave após cair sobre cerca de ferro em SC O menino de 8 anos foi levado ao hospital com ferimentos graves após cair sobre a cerca de ferro em Caçador ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um menino de 8 anos ficou gravemente ferido após cair sobre uma cerca de ferro em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Acidente aconteceu por volta das 13h da quinta-feira (6) no centro do município.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Valor do dólar hoje: sexta-feira (7) abre com cotação da moeda em alta

Crianças morrem após comerem gelatina na Bahia; suspeita é de envenenamento com chumbinho

Se eu morrer antes de você…