Criança fica intoxicada após incêndio em Mercedes na rua mais cara de SC
Mesmo sem ferimentos aparentes, moradores de prédio em rua mais cara de SC são conduzidas ao hospital por apresentar sintomas de intoxicação...
Um incêndio atingiu um prédio localizado na rua mais cara de Santa Catarina, em Balneário Camboriú. O incidente ocorreu na tarde deste domingo (10) e a causa teria sido um Mercedes-Benz que pegou fogo. Segundo informações do SAMU, três vítimas, dois adultos (34 e 35 anos) e uma criança (4 anos), apresentavam sintomas de intoxicação por inalação da fumaça. Todas receberam oxigênio e foram conduzidas ao hospital para atendimento especializado.
Um incêndio atingiu um prédio localizado na rua mais cara de Santa Catarina, em Balneário Camboriú. O incidente ocorreu na tarde deste domingo (10) e a causa teria sido um Mercedes-Benz que pegou fogo. Segundo informações do SAMU, três vítimas, dois adultos (34 e 35 anos) e uma criança (4 anos), apresentavam sintomas de intoxicação por inalação da fumaça. Todas receberam oxigênio e foram conduzidas ao hospital para atendimento especializado.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente preocupante.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente preocupante.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: