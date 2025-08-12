Criança fica intoxicada após incêndio em Mercedes na rua mais cara de SC Mesmo sem ferimentos aparentes, moradores de prédio em rua mais cara de SC são conduzidas ao hospital por apresentar sintomas de intoxicação... ND Mais|Do R7 11/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h18 ) twitter

Um incêndio atingiu um prédio localizado na rua mais cara de Santa Catarina, em Balneário Camboriú. O incidente ocorreu na tarde deste domingo (10) e a causa teria sido um Mercedes-Benz que pegou fogo. Segundo informações do SAMU, três vítimas, dois adultos (34 e 35 anos) e uma criança (4 anos), apresentavam sintomas de intoxicação por inalação da fumaça. Todas receberam oxigênio e foram conduzidas ao hospital para atendimento especializado.

