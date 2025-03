Criança sozinha no pátio: após afastamento, professoras são exoneradas em SC Caso aconteceu em Criciúma na última quarta-feira (6); A Afasc, que administra as creches do município, afirmou que o caso foi uma... ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h46 ) twitter

A Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma (Afasc), que administra as creches do município, confirmou por uma nota que as professoras afastadas após uma criança ser flagrada sozinha no pátio de um CEI (Centro de Educação Infantil), foram exoneradas.

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

