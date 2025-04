Crianças e adolescentes encontram no Conselho Tutelar canal para denunciar abusos Nos três primeiros meses do ano, 58 mil violações foram registradas no país. Conheça o passo a passo dos órgãos públicos no atendimento... ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 19h20 (Atualizado em 30/04/2025 - 19h20 ) twitter

Há dois anos, em Faxinal do Guedes, no Oeste de Santa Catarina, entre tantos casos que acompanha desde 2016, uma situação chamou a atenção do presidente da Associação Catarinense de Conselheiros Tutelares, Valdecir Rodrigues. No atendimento para averiguar a denúncia de que uma criança de três anos estava sendo agredida, a equipe foi recebida pela mãe e pelo padrasto da menina, que negaram as acusações.

Saiba mais sobre como o Conselho Tutelar atua na proteção de crianças e adolescentes e as estatísticas alarmantes de abusos no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

