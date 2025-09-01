Crianças são resgatadas em SC de casa sem comida, com sujeira e risco estrutural
Meninas de 8 anos, 2 anos e 2 meses estariam com roupas e fraldas sujas e sem cuidados básicos de higiene; crianças são resgatadas...
Três crianças foram encontradas em situação de maus-tratos no bairro Ponta Aguda, em Blumenau, na madrugada deste domingo (31). As meninas de 8 anos, 2 anos e 2 meses estariam com roupas e fraldas sujas, sem os cuidados básicos de higiene. Além de não haver alimentos em casa.
Saiba mais sobre essa triste situação e as medidas tomadas acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
