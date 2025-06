Criciúma 1 x 2 Avaí: Leão volta ao G-4 em jogo com lei do ex e gol de promessa da base Avaí conquista vitória importante em cima do Criciúma, com direito a gol da promessa Thayllon e de Barreto, e volta ao G-4 da Série... ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 11h16 (Atualizado em 28/06/2025 - 11h16 ) twitter

O Avaí está de volta ao G-4 da Série B ao vencer o Criciúma por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (27), no Estádio Heriberto Hülse. A partida teve lei do ex, expulsão decisiva e invasão avaiana no sul do Estado.

