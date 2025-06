Criciúma abre turnê dos Harlem Globetrotters em Santa Catarina após 15 anos; o que esperar? Time americano é famoso pelas apresentações artísticas e de comédia durante as partidas de basquete; turnê em Santa Catarina inicia... ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 25/06/2025 - 20h36 ) twitter

Após 15 anos sem visitar Santa Catarina, a popular equipe norte-americana de basquete Harlem Globetrotters anunciou a volta ao Brasil em uma turnê mundial. Passando por três cidades catarinenses, a primeira apresentação no estado será no município de Criciúma, no dia 10 de outubro.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa emocionante turnê!

