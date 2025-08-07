Logo R7.com
Criciúma aprova internação involuntária de pessoas em situação de rua

Lei é direcionada para dependentes químicos ou pessoas com transtornos mentais; programa exige laudo médico e prevê internação de até...

ND Mais|Do R7

ND Mais

Criciúma agora tem autorização legal para realizar a internação involuntária de dependentes químicos e pessoas com transtornos mentais que vivem em situação de rua. A proposta foi aprovada por unanimidade nessa terça-feira (5), durante sessão itinerante da Câmara de Vereadores no Distrito de Rio Maina.

