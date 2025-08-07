Criciúma aprova internação involuntária de pessoas em situação de rua Lei é direcionada para dependentes químicos ou pessoas com transtornos mentais; programa exige laudo médico e prevê internação de até... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 06/08/2025 - 22h18 ) twitter

Criciúma agora tem autorização legal para realizar a internação involuntária de dependentes químicos e pessoas com transtornos mentais que vivem em situação de rua. A proposta foi aprovada por unanimidade nessa terça-feira (5), durante sessão itinerante da Câmara de Vereadores no Distrito de Rio Maina.

Saiba mais sobre essa importante decisão e suas implicações no site do nosso parceiro ND Mais.

